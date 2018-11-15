Експерти склали рейтинг найкращих сексуальних епізодів у кінематографі.

Ідеальна сексуальна сцена може бути сирою і пристрасною, млявою і романтичною; її можна відтіняти сумом і тугою, або навіть досконалими веселощами.

Так чи обов’язкова чиста еротика, емоційна підв’язка або професіоналізм оператора?

У кожного з’явиться своя відповідь. The Independent представив топ-10 фільмів з найкращими сексуальними сценами.

Так, на перше місце висунули сексуальну сцену з фільму Валентинка з Раяном Гослінгом і Мішель Вільямс.

На другому місці чуттєвий молодіжний фільм Любов і баскетбол Джини Принс-Байтвуд.

У ньому головна героїня втрачає цноту з коханим свого дитинства. Один з небагатьох фільмів, де показали використання презервативу під час статевого акту.

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А на третє місце поставили груповий секс у фільмі І твою маму теж Альфонсо Куарона.

У стрічці справжня і гармонійна чуттєвість.

Наступні в рейтингу:

Божа земля Френсіса Лі

Керол

Місячне сяйво

А тепер не дивись

Загін Америка: Всесвітня поліція

Малхолланд Драйв

Невірна

Нагадаємо, Кабмін зняв обмеження на фільми 18+ у кінотеатрах.

Фото: Скріншоти фільмів