У новому кліпі ірландського виконавця Hozier на пісню Movement знявся відомий український танцюрист Сергій Полунін.

Відео з’явилося на офіційному каналі Hozier.

Композиція Movement увійде в новий альбом виконавця, який побачить світ на початку 2019 року.

У кліпі український артист балету Сергій Полунін виступає у ролі різних людей, які живуть у свідомості однієї людини.

Читайте: Чому Україні варто пишатися Сергієм Полуніним – 7 фактів

До слова, це не перша співпраця Полуніна і Hozier. Танцюрист також став відомий широкому колу людей після зйомок у відео на пісню Take Me to Church.

Сергій Полунін – відомий артист балету, уродженець міста Херсон. Крім блискучої танцювальної кар’єри, Сергій встиг знятися в біографічному фільмі, а також в екранізації Агати Крісті Вбивство в східному експресі з Джонні Деппом.

Також Полунін став зіркою реклами Dior Homme. Тіло артиста прикрашає чимало татуювань, на лівій руці красується герб України.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт Віа Гра в оновленому складі презентував перший кліп на пісню Я полюбила монстра.

Фото: sergeipolunin