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Берега: Макс Барських випустив новий кліп

Співак Макс Барських випустив кліп, який зроблений у стилі 80-х років.

Макс Барських

Співак Макс Барських випустив кліп на пісню Берега, яка увійде в його п’ятий альбом – Сім. Відповідне відео опублікували в Youtube.

Кліп зроблений в стилістиці 80-х років, в ньому співак приміряв на себе різні образи тих часів.

– Створюючи цю роботу, ми спостерігали за тим, що відбувається навколо: в музиці, моді і кіно. Сьогодні справжнім трендом стають 80-ті. Саме тому ми обрали такий вектор для своєї прем’єри, – пояснив Барських.

Також в ролику можна побачити й лімітовану колекцію MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, яка створювалася на основі естетики 80-х в сучасності.

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До слова, український гурт ТНМК випустив кліп на пісню Янголи.

Відео: Max Barskih

Фото: Max Barskih (Скріншот)

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