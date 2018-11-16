Днями киян шокувала блондинка у рожевому пальто, яка в центрі столиці сокирою розбила Porsche 718, який коштує приблизно $100 тис. Цей акт вандалізму виявився постановочним – для зйомки нового кліпу гурту MDZ.

Відео гурту MDZ на пісню NO STRESS представлено на YouTube.

Назва композиції була написана на номерах спорткара.

Неадекватна блодинка, яка б’є сокирою по капоту Porsche, відразу ж привернула увагу перехожих.

Кадри інциденту стали з’являтися у мережі, але ніхто відразу не здогадався, що це була спланована піар-кампанія.

З відео реальних свідків змонтували кліп на новий трек MDZ.

Нагадаємо, у травні гурт MDZ випустив дебютне відео на пісню Ведмедики Гаммі.

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До слова, український гурт ТНМК випустив кліп на пісню Янголи.

Фото: скрін відео Black Beats