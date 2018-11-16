У Києві відбулася PRO-PARTY церемонії M1 Music Awards, на якій оголосили номінантів премії.
Найкращим кліпмейкером стала Tanu Muinо (Відео: NK – LOMALA, MONATIK – Зашивает душу. – Ред.). Також Tanu Muinо разом з Марго Шекель стали Стилістами року. У номінації Найкращий продюсер переміг Юрій Нікітін, який займається розкруткою гурту KAZKA. Статуетку, як найкращий хореограф, забрав Денис Стульников.
Також на PRO-PARTY церемонії M1 Music Awards назвали імена номінантів премії.
До слова, в ролі музичного продюсера церемонії нагородження виступить Тіна Кароль.
Номінанти премії M1 Music Awards:
Прорив року
- KAZKA
- MARUV
- NIKITA LOMAKIN
Хіт року
- NK | Настя Каменських – Тримай
- Антитіла – TDME
- KAZKA – Плакала
Проект року
- All stars MOZGI Ent. – Промінь
- MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко
- Потап&Олег Винник – Найкращий день
Dance Parade (спільно з радіостанцією Kiss FM)
- MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко
- Время и Стекло – Тролль
- MARUV & BOOSIN – Drunk Groove
Гурт року
- Время и Стекло
- Mozgi
- НЕ АНГЕЛИ
Золотий грамофон (спільно з радіостанцією Русское Радио Україна)
- Олег Винник – Ти в курсі
- NK | Настя Каменських – Тримай
- MichelleAndrade – Musica
Альтернатива
- THE HARDKISS
- MARUV
- Беz ограниченной
Червона рута (спільно з радіостанцією Русское Радио Україна)
- NK | Настя Каменських – Тримай
- Оля Цибульська – Сукня біла
- Олександр Пономарьов – Найкраща
Співак року
- ALEKSEEV
- Олег Винник
- MONATIK
Співачка року
- NK | Настя Каменських
- Тіна Кароль
- Оля Полякова
Кліп року
- NK | Настя Каменських – #этомояночь
- Время и Стекло – Тролль
- MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко
Читайте: Міла Куніс і Вікторія Бекхем: топ-10 зірок на People’s Choice Awards (ГОЛОСУВАННЯ)
Раніше Факти ICTV писали, що у Лос-Анджелесі на сцені Microsoft Theater пройшла 46-а церемонія нагородження American Music Awards 2018.
Фото: М1.