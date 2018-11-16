У Києві відбулася PRO-PARTY церемонії M1 Music Awards, на якій оголосили номінантів премії.

Найкращим кліпмейкером стала Tanu Muinо (Відео: NK – LOMALA, MONATIK – Зашивает душу. – Ред.). Також Tanu Muinо разом з Марго Шекель стали Стилістами року. У номінації Найкращий продюсер переміг Юрій Нікітін, який займається розкруткою гурту KAZKA. Статуетку, як найкращий хореограф, забрав Денис Стульников.

Також на PRO-PARTY церемонії M1 Music Awards назвали імена номінантів премії.

До слова, в ролі музичного продюсера церемонії нагородження виступить Тіна Кароль.

Номінанти премії M1 Music Awards:

Прорив року

KAZKA

MARUV

NIKITA LOMAKIN

Хіт року

NK | Настя Каменських – Тримай

Антитіла – TDME

KAZKA – Плакала

Проект року

All stars MOZGI Ent. – Промінь

MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко

Потап&Олег Винник – Найкращий день

Dance Parade (спільно з радіостанцією Kiss FM)

MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко

Время и Стекло – Тролль

MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Гурт року

Время и Стекло

Mozgi

НЕ АНГЕЛИ

Золотий грамофон (спільно з радіостанцією Русское Радио Україна)

Олег Винник – Ти в курсі

NK | Настя Каменських – Тримай

MichelleAndrade – Musica

Альтернатива

THE HARDKISS

MARUV

Беz ограниченной

Червона рута (спільно з радіостанцією Русское Радио Україна)

NK | Настя Каменських – Тримай

Оля Цибульська – Сукня біла

Олександр Пономарьов – Найкраща

Співак року

ALEKSEEV

Олег Винник

MONATIK

Співачка року

NK | Настя Каменських

Тіна Кароль

Оля Полякова

Кліп року

NK | Настя Каменських – #этомояночь

Время и Стекло – Тролль

MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко

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Раніше Факти ICTV писали, що у Лос-Анджелесі на сцені Microsoft Theater пройшла 46-а церемонія нагородження American Music Awards 2018.

Фото: М1.