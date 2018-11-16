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M1 Music Awards 2018: імена номінантів премії

У Києві відбулася PRO-PARTY церемонії M1 Music Awards, на якій оголосили номінантів премії.

Найкращим кліпмейкером стала Tanu Muinо (Відео: NK – LOMALA, MONATIK – Зашивает душу. – Ред.). Також Tanu Muinо разом з Марго Шекель стали Стилістами року. У номінації Найкращий продюсер переміг Юрій Нікітін, який займається розкруткою гурту KAZKA. Статуетку, як найкращий хореограф, забрав Денис Стульников.

Також на PRO-PARTY церемонії M1 Music Awards назвали імена номінантів премії.

До слова, в ролі музичного продюсера церемонії нагородження виступить Тіна Кароль.

Номінанти премії M1 Music Awards:

Прорив року

  • KAZKA
  • MARUV
  • NIKITA LOMAKIN

Хіт року

  • NK | Настя Каменських – Тримай
  • Антитіла – TDME
  • KAZKA – Плакала

Проект року

  • All stars MOZGI Ent. – Промінь
  • MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко
  • Потап&Олег Винник – Найкращий день

Dance Parade (спільно з радіостанцією Kiss FM)

  • MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко
  • Время и Стекло – Тролль
  • MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Гурт року

  • Время и Стекло
  • Mozgi
  • НЕ АНГЕЛИ

Золотий грамофон (спільно з радіостанцією Русское Радио Україна)

  • Олег Винник – Ти в курсі
  • NK | Настя Каменських – Тримай
  • MichelleAndrade – Musica

Альтернатива

  • THE HARDKISS
  • MARUV
  • Беz ограниченной

Червона рута (спільно з радіостанцією Русское Радио Україна)

  • NK | Настя Каменських – Тримай
  • Оля Цибульська – Сукня біла
  • Олександр Пономарьов – Найкраща

Співак року

  • ALEKSEEV
  • Олег Винник
  • MONATIK

Співачка року

  • NK | Настя Каменських
  • Тіна Кароль
  • Оля Полякова

Кліп року

  • NK | Настя Каменських – #этомояночь
  • Время и Стекло – Тролль
  • MONATIK & Надія Дорофєєва – Глубоко

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Раніше Факти ICTV писали, що у Лос-Анджелесі на сцені Microsoft Theater пройшла 46-а церемонія нагородження American Music Awards 2018.

Фото: М1.

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