Зірка фільму Фантастичні звірі 2 Езра Міллер дав відверте інтерв’ю Playboy, де розповів про свій сексуальний досвід.

Езра Міллер знявся у незвичайній фотосесії для журналу Playboy. У кадрі актор з’явився у сукні, туфлях і у панчохах у сіточку. Також він приміряв на себе образ кролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ezramiller Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 16 Ноя 2018 в 2:30 PST

Таке перевтілення люди зустріли двояко: хтось назвав це відвертим збоченням, інші навпаки прийняли захоплено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ezramiller Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 16 Ноя 2018 в 2:32 PST

У рамках інтерв’ю він поділився про нелегкі шкільні роки, про своє сексуальне дозріванні. Загалом розповідь вийшла дуже відвертою: Езра Міллер навіть розчулив журналіста.

Актор розповів, що ще у молодших класах закохався у свого однолітка і навіть намагався дізнатися через інших дітей, як той ставиться до його симпатії. Однак його приваблюють не лише чоловіки, але й жінки і взагалі сам Міллер вважає себе квіром – людиною, яка заперечує традиційні гендерні ідентичності.

Актор розповів, що йому часто розбивали серце, у результаті чого він відмовився від пошуку кохання на все життя. Тепер у нього багато сексуальних партнерів. Але до інтимної близькості він підходить з розумом і часто влаштовує періоди без сексу.

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До речі, 15 листопада у прокат вийшла довгоочікувана картина Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда. Факти ICTV вже побували на показі та готові ділитися з вами своїми враженнями.

ФОТО: redcarpetmood/instagram