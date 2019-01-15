Гурт Freedom jazz змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Гурт Freedom jazz став конкурсантом нацвідбору на Євробачення 2019.

Проте наразі невідомо, яку саме пісню Freedom jazz обрав для того, аби змагатися за участь в Євробаченні 2019.

Історія створення

Український гурт Freedom jazz заснували у 2008 році. До його складу входять десять дівчат, троє з яких є вокалістами, а інші грають на саксофонах, клавішних, ударних, бас-гітарі, гітарі і трубі.

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Вокалістами гурту виступають Анастасія Малега, Санні Журба та Софія Павличенко.

Популярність Freedom jazz принесла участь у Шоу №1, після чого він став невід’ємною частиною багатьох телешоу України.

Гурт відомий своїм виконанням каверів на різноманітні світові та українські хіти. Також в його репертуарі є й популярні пісні німецького гурту 1980-х років Modern talking.

Кожен виступ Freedom jazz супроводжується й яскравим шоу на сцені. Хоча про пісню, з якою гурт має брати участь у нацвідборі на Євробачення 2019, багато не відомо, можна сказати, що вона буде авторською.

Нагадаємо, що вже відомі імена усіх учасників національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2019.

Фото: Freedom-jazz girls band