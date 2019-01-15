З’явився перший трейлер нового фільму від Marvel під назвою Людина-павук: Далеко від дому.
Sony Pictures Entertainment опублікувала в Youtube перший трейлер фільму Людина-павук: Далеко від дому, який продовжить історію однойменного героя.
Цього разу Пітер Паркер разом зі шкільними друзями відправляється у подорож країнами Європи, аби відпочити від супергеройського життя.
Проте його вистежує Нік Ф’юрі (Семюел Л. Джексон) і просить допомогти у боротьбі з одним із суперзлодіїв.
Наразі відомо, що у стрічці з’явиться відомий злодій з всесвіту Людини-павука Містеріо, якого зіграє Джейк Джилленгол.
Читайте: Стала відома дата виходу останнього сезону Гри престолів
З постеру фільму можна зробити висновок, що супергерой побуває у Венеції (Італія), Лондоні (Велика Британія), та Берліні (Німеччина).
У кінотеатрах Людина-павук: Далеко від дому з’явиться 4 липня 2019 року.
До слова, студія Marvel опублікувала іще один трейлер фільму Капітан Марвел.
Фото: Sony Pictures Entertainment (Скриншот)
Видео: Sony Pictures Entertainment