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Померла легенда Бродвею Керол Ченнінг

В США померла відома бродвейська актриса Керол Ченнінг.

Померла легенда Бродвею Керол Ченнінг

Відома бродвейська актриса і співачка Керол Ченнінг померла на 97 році життя.

Про це повідомляє видання Broadway World.

Як повідомив біограф артистки, вона померла з природних причин в своєму будинку в Каліфорнії.

Читайте: Помер актор Дмитро Матвєєв

Популярність актрисі принесла участь в постановці Джентельмени віддають перевагу блондинкам.

Керол Ченнінг отримала Золотий глобус у номінації Найкраща актриса другого плану за роль у мюзиклі Дуже сучасна Міллі.

Крім того, артистка була володаркою спеціальної премії Тоні за Досягнення всього життя.

Раніше Факти ICTV писали про смерть актора Івана Бортника.

Фото: Getty Images/ Photo by John Downing/Express

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