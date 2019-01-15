В США померла відома бродвейська актриса Керол Ченнінг.
Відома бродвейська актриса і співачка Керол Ченнінг померла на 97 році життя.
Про це повідомляє видання Broadway World.
Як повідомив біограф артистки, вона померла з природних причин в своєму будинку в Каліфорнії.
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Популярність актрисі принесла участь в постановці Джентельмени віддають перевагу блондинкам.
Керол Ченнінг отримала Золотий глобус у номінації Найкраща актриса другого плану за роль у мюзиклі Дуже сучасна Міллі.
Крім того, артистка була володаркою спеціальної премії Тоні за Досягнення всього життя.
Раніше Факти ICTV писали про смерть актора Івана Бортника.
Фото: Getty Images/ Photo by John Downing/Express
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