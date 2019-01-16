KAZKA боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Музичний колектив KAZKA візьме участь у національному відборі на Євробачення 2019.

Проте пісня, з якою популярний гурт планує підкорити конкурс, поки тримається в таємниці.

Історія створення гурту KAZKA

Гурт KAZKA навесні 2017 року створили у Києві співачка Олександра Заріцька та музикант Микита Будаш. У його команді також музикант Дмитро Мазуряк.

Колектив працює у стилі experimental pop з елементами електрофолку.

Продюсуванням і менеджментом гурту займається Юрій Нікітін і компанія Mamamusic.

Тріо KAZKA брало участь у восьмому сезоні шоу Х-фактор з авторською піснею Свята, яка стала одним із хітів 2017 року.

Після шоу гурт презентував новий сингл – Дива, з яким виступив у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2018, проте не пройшов до фіналу.

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За неповні два роки гурт здобув чимало нагород.

Зокрема, на премії M1 Music Awards 2018 колектив переміг відразу у двох номінаціях: Прорив року – бо став першим українськомовним гуртом, що потрапив до світового чарту Shazam, посівши 9 позицію, та Хіт року – завдяки композиції Плакала. Аудіозапис пісні прослухали 50 млн разів, а кліп переглянули понад 100 млн разів на YouTube.

До речі, перед Новим роком вийшла англомовна версія хіта Плакала.

Відомі імена усіх учасників національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2019. Півфінали нацвідбору пройдуть 9 і 16 лютого, а фінал – 23 лютого.

Фото: kazka.band