Барбадоська співачка Ріанна подала до суду на батька Рональда Фенті за використання назви бренду Fenty в комерційних цілях.
Ріанна подала до суду на батька Рональда Фенті за використання назви бренду в комерційних цілях, повідомляє TMZ.
Ріанна звинуватила батька у створенні компанії з пошуку талантів Fenty Entertainment.
За її словами, батько проігнорував прохання не використовувати її ім’я для отримання прибутку.
У позові йдеться, що Fenty Entertainment заявляла про зв’язки з Ріанною для залучення коштів.
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Також Рональд намагався зареєструвати найменування Fenty для мережі готелів, проте компанія Ріанни зробила це раніше.
Він намагався домовитися про турне співачки у Латинській Америці з SBS Entertainment, яка пропонувала за нього більше $15 млн.
Через суд Ріанна хоче заборонити Рональду Фенті вести справи від її імені і представляти її, а також використовувати торгову марку Fenty.
Нагадаємо, в травні в будинок Ріанни в Лос-Анджелесі пробрався фанат. Він прочекав співачку 12 годин.
Фото: TMZ.