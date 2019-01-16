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Ріанна подала до суду на батька

Барбадоська співачка Ріанна подала до суду на батька Рональда Фенті за використання назви бренду Fenty в комерційних цілях.

рианна

Ріанна подала до суду на батька Рональда Фенті за використання назви бренду в комерційних цілях, повідомляє TMZ.

Ріанна звинуватила батька у створенні компанії з пошуку талантів Fenty Entertainment.

За її словами, батько проігнорував прохання не використовувати її ім’я для отримання прибутку.

У позові йдеться, що Fenty Entertainment заявляла про зв’язки з Ріанною для залучення коштів.

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Також Рональд намагався зареєструвати найменування Fenty для мережі готелів, проте компанія Ріанни зробила це раніше.

Він намагався домовитися про турне співачки у Латинській Америці з SBS Entertainment, яка пропонувала за нього більше $15 млн.

Через суд Ріанна хоче заборонити Рональду Фенті вести справи від її імені і представляти її, а також використовувати торгову марку Fenty.

Нагадаємо, в травні в будинок Ріанни в Лос-Анджелесі пробрався фанат. Він прочекав співачку 12 годин.

Фото: TMZ.

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