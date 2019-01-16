Американська модель Кайлі Дженнер позувала для українського фотографа Саші Самсонової.
Кайлі Дженнер опублікувала фотографії в рожевому пухнастому вбранні на своїй сторінці в Instagram.
На знімках 21-річна модель позначила українського фотографа Сашу Самсонову.
Саша також скинула фотографії молодшої Кардашян собі у профіль.
Три пости з цієї фотосесії зібрали у Дженнер вже більше 10 млн лайків.
До речі, ви ж чули про те, що просте яйце обігнало Кайлі за полулярністю в Instagram.
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До слова, Саша Самсонова – це український фешн-фотограф і режисер кліпів. Зараз вона живе і працює у Лос-Анджелесі.
Дівчина часто фотографую сімейство Кардашян та інших відомих зірок.
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Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан стали найбагатшими зірками за версією Forbes.