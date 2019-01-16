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Спокусливі фото Кайлі Дженнер від українського фотографа

Американська модель Кайлі Дженнер позувала для українського фотографа Саші Самсонової.

Кайли Дженнер

Кайлі Дженнер опублікувала фотографії в рожевому пухнастому вбранні на своїй сторінці в Instagram.

На знімках 21-річна модель позначила українського фотографа Сашу Самсонову.

Саша також скинула фотографії молодшої Кардашян собі у профіль.

Три пости з цієї фотосесії зібрали у Дженнер вже більше 10 млн лайків.

До речі, ви ж чули про те, що просте яйце обігнало Кайлі за полулярністю в Instagram.

 

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

До слова, Саша Самсонова – це український фешн-фотограф і режисер кліпів. Зараз вона живе і працює у Лос-Анджелесі.

Дівчина часто фотографую сімейство Кардашян та інших відомих зірок.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан стали найбагатшими зірками за версією Forbes.

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