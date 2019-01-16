Американська модель Кайлі Дженнер позувала для українського фотографа Саші Самсонової.

Кайлі Дженнер опублікувала фотографії в рожевому пухнастому вбранні на своїй сторінці в Instagram.

На знімках 21-річна модель позначила українського фотографа Сашу Самсонову.

Саша також скинула фотографії молодшої Кардашян собі у профіль.

Три пости з цієї фотосесії зібрали у Дженнер вже більше 10 млн лайків.

До речі, ви ж чули про те, що просте яйце обігнало Кайлі за полулярністю в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Янв 2019 в 12:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Янв 2019 в 9:04 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Янв 2019 в 8:57 PST

До слова, Саша Самсонова – це український фешн-фотограф і режисер кліпів. Зараз вона живе і працює у Лос-Анджелесі.

Дівчина часто фотографую сімейство Кардашян та інших відомих зірок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 7 Дек 2018 в 12:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 20 Окт 2017 в 2:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 9 Авг 2018 в 2:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 6 Авг 2018 в 12:29 PDT

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан стали найбагатшими зірками за версією Forbes.