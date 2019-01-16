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Стало відомо ім’я ведучого Греммі-2019

Ведучою Греммі-2019 вперше стала реп-співачка Аліша Кіз. Протягом останніх семи років церемонію вели тільки чоловіки.

Стало відомо ім’я ведучого Греммі-2019

Реп-співачка Аліша Кіз стала ведучою 61-ї церемонії нагородження американської музичної премії Греммі-2019.

Про це виконавиця повідомила в Instagram.

Аліша Кіз була лауреатом премії вже 15 разів.

Співачка зазначила, що її приємно вразило те, що цьогоріч серед лауреатів багато жінок.

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До слова, протягом семи років церемонію нагородження вели тільки чоловіки.

Але цього року організатори вирішили дотримуватись гендерних стандартів і надати право проведення жінці.

Церемонія нагородження Греммі-2019 відбудеться 10 лютого.

Нагадаємо, минулого року Бруно Марсу дісталося найбільше нагород.

Фото: Alicia Keys/Instagram

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