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4,5 млн переглядів! Кліп Cardi B і City Girls став гімном тверку

Новий кліп на пісню Twerk американської реперки Cardi B з виконавицею City Girls за півдня зібрав 4,5 мільйона переглядів.

4,5 млн переглядів! Кліп Cardi B і City Girls став гімном тверку

У кліпі зірки постали в образі тигриці і зебри – їх тіла розмальовані у стилі цих тварин. Але головною родзинкою ролика став тверк. У кліпі десятки жінок танцюють тверк та демонструють голі сідниці. Вони танцюють всюди: на пляжі, на яхті і просто на вулиці.

Кліп вже отримав назву “гімн тверку”.

Ролик з’явився на офіційному YouTube-каналі City Girls.

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До речі, німецький рок-гурт Rammstein незабаром випустить 5 кліпів на пісні з нового альбому.

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