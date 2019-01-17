Новий кліп на пісню Twerk американської реперки Cardi B з виконавицею City Girls за півдня зібрав 4,5 мільйона переглядів.
У кліпі зірки постали в образі тигриці і зебри – їх тіла розмальовані у стилі цих тварин. Але головною родзинкою ролика став тверк. У кліпі десятки жінок танцюють тверк та демонструють голі сідниці. Вони танцюють всюди: на пляжі, на яхті і просто на вулиці.
Кліп вже отримав назву “гімн тверку”.
Ролик з’явився на офіційному YouTube-каналі City Girls.
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До речі, німецький рок-гурт
на пісні з нового альбому. Rammstein незабаром випустить 5 кліпів
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