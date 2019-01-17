Вийшов трейлер Джона Віка 3 – Парабеллум. Що приготувала нова частина фільму з Кіану Рівзом – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джон Вік 3: Парабеллум готує нові епічні протистояння головного героя з його ворогами.

E головній ролі, звичайно ж, Кіану Рівз.

Режисер Чад Стахелскі розкриває події, що відбуваються після вбивства Сантіно – пам’ятаєте, як Джон Вік у минулій частині порушив правило заборони вбивств на території Континенталя?

Так ось, за голову Джона оголосили винагороду у $14 млн.

За цю справу взялося багато професійних убивць.

Однак на допомогу Віку приходить Софія, у ролі якої виступає шикарна Геллі Беррі.

Редакція Фактів ICTV вже вболіває за Джона Віка, Софію і собачку головного героя, а ви?

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Нагадаємо, нещодавно вийшов трейлер Людини-павука.