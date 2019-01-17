PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Джон Вік 3: Парабеллум - трейлер з Кіану Рівзом і Геллі Беррі/

Джон Вік 3: Парабеллум – трейлер з Кіану Рівзом і Геллі Беррі

Вийшов трейлер Джона Віка 3 – Парабеллум. Що приготувала нова частина фільму з Кіану Рівзом – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джон Уик

Джон Вік 3: Парабеллум готує нові епічні протистояння головного героя з його ворогами.

E головній ролі, звичайно ж, Кіану Рівз.

Режисер Чад Стахелскі розкриває події, що відбуваються після вбивства Сантіно – пам’ятаєте, як Джон Вік у минулій частині порушив правило заборони вбивств на території Континенталя?

Так ось, за голову Джона оголосили винагороду у $14 млн.

За цю справу взялося багато професійних убивць.

Однак на допомогу Віку приходить Софія, у ролі якої виступає шикарна Геллі Беррі.

Редакція Фактів ICTV вже вболіває за Джона Віка, Софію і собачку головного героя, а ви?

Читайте: Одне фото зі зйомок – і Джон Вік 3 визнаний найкращим фільмом

Нагадаємо, нещодавно вийшов трейлер Людини-павука.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рецензія на фільм Скло: круті актори, напруга та синдром супергероя
Людина-павук: Далеко від дому – перший трейлер супергеройського фільму
95 років із дня народження Параджанова: чим запам’ятався кінорежисер
Кріс Пратт погладшав. Фанати знайшли в цьому спойлер до Вартових галактики
Беррі, Беллуччі, Кідман – топ-13 найсексуальніших зірок 50+
Трейлер фільму Капітан Марвел з Семюелем Л. Джексоном і Джудом Лоу
10 найкращих фільмів на Різдво, які повинен подивитися кожен
Супермен потролив Аквамена в Instagram
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка