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Как ты там: автобіографічний кліп Alekseev

Відомий український співак Alekseev презентував автобіографічний кліп на пісню Как ты там.

Как ты там: автобіографічний кліп Alekseev

Відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі Alekseev.

У кліпі розповідається особиста історія кохання співака, яка тривала 7,5 років.

Читайте: Через 10 років! Rammstein готують 5 нових кліпів

У пісні виконавець передає свою палітру переживань, які відчувають люди від закоханості до розставання

Раніше Факти ICTV писали, що український гурт Один в каное випустив відео на пісню У мене немає дому. Це перший офіційний кліп за 9 років існування гурту.

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