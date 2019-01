LETAY із піснею Моя мила боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Вдруге свої сили на нацвідборі на Євробачення 2019 випробує гурт LETAY.

Нацвідбір на Євробачення 2019: LETAY – Моя мила

Для національного відбору на Євробачення 2019 гурт обрав композицію Моя мила та вже записав на неї лірік відео.

Моя мила Мила моя, Так, чи не так? Коли нас двоє, Вітер має інший смак, Мила моя, В твоїх очах досі є щось, Що в мене зриває дах… Приспів: Не питай, що буде завтра, Багато чого зникає назавжди… Ніч пролетить, змиє все зайве, Не сумуй за тим, Що зникає назавжди… Мила моя, Так, чи не так? Нам не треба війни, Нам не треба відзнак, Милі крапочки В твоїх очах, Часом щастях В дуже простих речах… Приспів. Поруч пролітають всі обличчя Та не можуть говорити, Знову вітер кличе, Але так багато днів до літа… Приспів. (3) Якщо нам пощастить, Сонце нас знайде…

Історія створення

Гурт започаткували у 2010 році під назвою We Are!!, проте у 2016 році назву довелося змінити на LETAY, бо до колективу приєдналася скрипалька Майя Скорик.

Перший альбом гурту The Bright Side вийшов у 2011 році, саундпродюсером якого став Енді Томсон. У 2012 році колектив бере участь у фестивалі The Best City, а кліпи потрапляють у ротацію музичних каналів.

У грудні 2016 року презентує новий альбом Вітер без пилу, до якого увійшли композиції українською, російською та англійською мовами.

У 2017 LETAY вперше бере участь у національному відборі на Євробачення, проте займає останнє місце у півфіналі.

Склад гурту:

Ілля Резніков — вокал, гітара, пісні

Дмитро Натаров — бас гітара

Андрій Панасюк — ударні

Майя Скорик — скрипка.

Фото: letay_official