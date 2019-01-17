LETAY із піснею Моя мила боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.
Вдруге свої сили на нацвідборі на Євробачення 2019 випробує гурт LETAY.
Нацвідбір на Євробачення 2019: LETAY – Моя мила
Для національного відбору на Євробачення 2019 гурт обрав композицію Моя мила та вже записав на неї лірік відео.
|Моя мила
|Мила моя,
Так, чи не так?
Коли нас двоє,
Вітер має інший смак,
Мила моя,
В твоїх очах досі є щось,
Що в мене зриває дах…
|Приспів:
Не питай, що буде завтра,
Багато чого зникає назавжди…
Ніч пролетить, змиє все зайве,
Не сумуй за тим,
Що зникає назавжди…
|Мила моя,
Так, чи не так?
Нам не треба війни,
Нам не треба відзнак,
Милі крапочки
В твоїх очах,
Часом щастях
В дуже простих речах…
|Приспів.
Поруч пролітають всі обличчя
Та не можуть говорити,
Знову вітер кличе,
Але так багато днів до літа…
|Приспів. (3)
Якщо нам пощастить,
Сонце нас знайде…
Історія створення
Гурт започаткували у 2010 році під назвою We Are!!, проте у 2016 році назву довелося змінити на LETAY, бо до колективу приєдналася скрипалька Майя Скорик.
Перший альбом гурту The Bright Side вийшов у 2011 році, саундпродюсером якого став Енді Томсон. У 2012 році колектив бере участь у фестивалі The Best City, а кліпи потрапляють у ротацію музичних каналів.
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У грудні 2016 року презентує новий альбом Вітер без пилу, до якого увійшли композиції українською, російською та англійською мовами.
У 2017 LETAY вперше бере участь у національному відборі на Євробачення, проте займає останнє місце у півфіналі.
Склад гурту:
- Ілля Резніков — вокал, гітара, пісні
- Дмитро Натаров — бас гітара
- Андрій Панасюк — ударні
- Майя Скорик — скрипка.
Раніше Факти ICTV писали, що гурт KAZKA боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019.
Фото: letay_official