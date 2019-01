Букмекери зробили перші ставки на Євробачення-2019. Україна знаходиться на 16 місці, на першому – Росія.

Згідно з першими ставками на Євробачення-2019 Україна знаходиться на 16 місці.

Однак це всього лише попередні рейтинги, бо багато країн ще навіть не визначилися зі своїми представниками.

На думку букмекерів сильно вплинули минулорічні виступи конкурсантів. Так, Україна у 2018 році зайняла 17 місце. Тоді нашу країну представляв співак MELOVIN c піснею Under The Ladder. Цікаво, що він очолив рейтинги найпопулярніших номерів Євробачення-2018.

Росію букмекери поставили на 1 місце, хоча назвати торішній виступ Юлії Самойлової успішним точно не вийде.

Причиною такої високої позиції могла стати інформація, яка просочилася у ЗМІ напередодні про те, що представляти РФ буде Сергій Лазарєв.

Він уже був учасником Євробачення-2016 і посів 3 місце, поступившись Австралії та Україні. Можливо співак хоче повторити долю Діми Білана, якому вдалося завоювати кришталевий мікрофон з другої спроби.

Варто зазначити, що і Росія, і Україна ще не визначилися зі своїми представниками на Євробаченні-2019. У РФ на правах організатора канал Росія 1 обіцяє оголосити конкурсанта дняни. А ось в Україні представника країни на конкурсі оберуть шляхом відкритого голосування – 9, 16 і 23 лютого.

Фото: KAN Eurovision Israel