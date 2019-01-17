17 січня у прокат вийшов гучний сиквел Невразливого та Спліта режисера М. Найта Ш’ямалана – фільм Скло. Факти ICTV дають власну рецензію на трилер Скло.

Сюжет

Фільм Скло по суті мав виконати дві задачі: продовжити останній успіх М. Найта Ш’ямалана – стрічку Спліт про чоловіка, в якому умістилися аж 23 особистості, та органічно поєднати її з Невразливим – ще однією вдалою роботою режисера.

Цього разу одержимий внутрішніми демонами Кевін Крамб зустрічає гідного супротивника в особі Девіда Данна, котрий після катастрофи поїзда у фільмі Невразливий отримав надзвичайну силу та став практично безсмертним.

При цьому, Данну доведеться стикнутися і зі старим ворогом Елайджею Прайсом. Не даремне його прізвисько – Містер Скло – потрапило у назву фільму. Маючи екстраординарні розумові здібності та дуже крихкі кістки, Прайс досі точить зуб на Данна.

А найцікавіше у синопсисі те, що ця незвичайна трійця потрапляє у психічну лікарню, де їх позбавлятимуть нав’язливої ідеї про існування надлюдських здібностей.

Режисерська робота

Ш’ямалана, котрий виступив режисером і сценаристом фільму Скло, слід похвалити за три речі. По-перше, за ідею воскресити Брюса Вілліса. Зрозуміло, що крутий герой стрічки Спліт з множинною особистістю не міг не отримати сиквел. Але ж хто знав, що він дасть друге дихання і персонажу Брюса? В результаті ми отримали перший за багато років гідний фільм з Віллісом, що само по собі – перемога.

По-друге, фільм Скло вмістив стільки філософських питань супергеройського буття, що вистачило б на цілу дисертацію по історії коміксів. Тут вам і дилема, чи треба героям ховатися в тіні, чи слава серед людей не завадить хорошим діянням? А може супергерої взагалі не потрібні, адже вони порушують баланс сил. Пам’ятаєте, як Джокер полюбляв дратувати Бетмена ідеєю про те, що саме поява Темного лицаря породжує лиходіїв йому на противагу?

По-третє, Ш’ямалан наважився похитнути супергеройський канон, виплеканий кіновсесвітами Marvel та DC. Він персонажів і у психлікарню запроторив, і вразливими зробив, і сумніватися у власній винятковості змусив. Останній раз щось подібне можна було побачити в культових Хранителях Зака Снайдера.

Та є за що Ш’ямалана й посварити. Бо практично ні одну круту ідею режисер не довів до кінця. Не можна просто так зібрати в один фільм трьох цікавих персонажів і злити історію кожного з них у посередньому фіналі.

Найбільш глибоку ідею фільму Скло про сутність супергероїв, як “зламаних” особистостей, несуть персонаж Елайджі та лікарки Еллі Степл. Але першому дали замало екранного часу, а другу, навпаки, нагородили довжелезними нудними монологами.

Акторська майстерність

Один погляд на постер фільму дає розуміння того, хто має нас розважати протягом двох годин. Про відродження Брюса Вілліса ми вже сказали. Нічого екстраординарного на екрані чекати не варто, зате він зумів не спаскудити процес зйомок. При тому, що на його токсичний характер жаліється половина Голлівуду, через що він не одну роль втратив.

Елайджу, як і в оригіналі, зіграв Семюел Л. Джексон. На жаль, екранного часу йому виділили не так багато. Півфільму він просто мовчить, наче отримав лише половину гонорару. Зате під кінець саме Елайджа привносить інтригу та цікаві ідеї в оповідь.

Як і у Спліті якірним персонажем став Кевін Крамб у виконанні Джеймса МакЕвоя. Любитель танців навічно дев’ятирічний Гедвіґ, холодна й жорстока Патріція і, звичайно, лютий Звір – ці та інші особистості по черзі виходять у світло свідомості Кевіна, щоб МакЕвой вдруге видав майстер-клас мистецтва перевтілення на екрані.

Загальні враження

Фільм Скло вийшов неординарним авторським кіно про супергероїв. Йому явно не вистачає завершеності, адже круті ідеї лише розпалюють уяву, та обриваються не зовсім логічним фіналом.

Водночас Ш’ямалан наважився розповісти історію про надлюдей так, як це мало хто робить. Він не панькається зі своїми персонажами, так само, як і з глядачами.

Такий підхід та старомодна стилістика фільму можуть розчарувати багатьох з тих, хто клюне на красивий постер. Проте, він має сподобатись поціновувачам дорослого кіно по коміксам.

Режисура: 7/10

Акторська гра: 8/10

Монтаж: 6/10

Музичний супровід: 7/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 7/10

Дмитро Сидоренко

Фото і відео: B&H Film Distribution Company