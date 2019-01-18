17 січня в українських кінотеатрах з’явився Астерікс і таємне зілля. Факти ICTV зібрали 5 найцікавіших фактів про французький мультфільм.

7 січня о український прокат вийшов мультфільм Астерікс і таємне зілля, який розповість про те, як друїд Панорамікс шукає спадкоємця, якому він передасть рецепт чарівного зілля.

На допомогу йому прийдуть сміливці Астерікс та Обелікс.

Мультфільм заснований на французьких коміксах

Перші комікси про пригоди Астерікса та Обелікса з’явилися у 1959 році і з тих пір вони стали одними з найпопулярніших у Франції. Комікс налічує 37 томів.

Всього у світі продали 350 млн екземплярів.

У мультфільму оригінальний сценарій

Цього разу сюжет мультфільму заснований не на однойменних коміксах, а на оригінальному сценарії. Однак за його мотивами все ж випустили комікс.

Мультфільм намагалися зробити якомога менш реалістичним

В еру неймовірної анімації, творці Астерікс і таємне зілля доклали максимум зусиль, щоб зробити мультфільм менш реалістичним.

Він більше схожий на оригінальні комікси – більш контрастний і нереалістичний.

Мультфільм стане другим за довгий час

Після роботи Дванадцять подвигів Астерікса, яка з’явилася у 1976 році, мультфільм стане лише другим.

Крім того, Астерікс і таємне зілля стане десятим у циклі мультфільмів.

В оригіналі буде “справжній” Астерікс

Роль Астерікса у мультфільмі виконає Крістіан Клав’є. Він відомий тим, що зіграв персонажа у фільмах Астерікс та Обелікс і Астерікс та Обелікс: Місія Клеопатра.

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До слова, з’явився перший трейлер фільму Джон Вік 3 – Парабелум, в якому головного героя грає Кіану Рівз.

Відео: planetakino