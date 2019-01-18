PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Декольте Лободи чи ненафарбована Кардашян з вирізом - хто гарячіший/

Декольте Лободи чи ненафарбована Кардашян з вирізом – хто гарячіший

Українська співачка Світлана Лобода та американська телевізійна зірка Кім Кардашян опублікували нові фотографії в соціальних мережах. Ми вирішили порівняти, яка краща.

Лобода Кардашьян

Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію з концерту.

Костюм співачки з дуже глибоким вирізом заінтригував фанатів.

Фотографія зібрала вже більше 53 тис. лайків.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

А Кім Кардашян запостила в Instagram знімок без макіяжу, у сексуальному блискучому комплекті.

Фотографія американської зірки зібрала вже більше мільйона лайків.

Читайте: Кім Кардашян вчетверте стане мамою

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Чия фотографія вам сподобалася більше?

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Курс долара, пісні і новинки техніки: чи добре ви пам’ятаєте 2009 рік (ТЕСТ)
Рецензія на фільм Скло: круті актори, напруга та синдром супергероя
Спокусливі фото Кайлі Дженнер від українського фотографа
Різниця у 10 років: зірки діляться архівними фото в рамках нового флешмобу
Найпопулярніші країни в Instagram 2019 – на якому місці Україна
У мене немає дому – перший кліп Один в каное
Critics ‘Choice Awards 2019: всі переможці
Кайлі Дженнер розлючена: куряче яйце набрало 24 млн лайків в Instagram
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка