Російська співачка, солістка рок-гурту Нічні снайпери Діана Арбеніна була госпіталізована з серцевим нападом.
У цей час вона перебувала у Франції, куди приїхала, щоб покататися на лижах. Її доставили з готелю у лікарню. Напад тривав 16 годин, медикам не вдається повністю зняти біль, але загрози життю немає. Лікарі проводять всі необхідні обстеження.
Концерти група скасовувати не планує, а сама співачка сподівається незабаром повернутися на сцену.
Про свою госпіталізацію співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Однак зараз запис її звернення не доступний, оскільки був видалений.
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До речі, Лоліта Мілявська була госпіталізована під час свого концерту в могильовському Льодовому палаці.
Фото: d_arbenina_official/instagram
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