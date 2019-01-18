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Діану Арбеніну екстрено госпіталізували

Російська співачка, солістка рок-гурту Нічні снайпери Діана Арбеніна була госпіталізована з серцевим нападом.

Діана Арбеніна

У цей час вона перебувала у Франції, куди приїхала, щоб покататися на лижах. Її доставили з готелю у лікарню. Напад тривав 16 годин, медикам не вдається повністю зняти біль, але загрози життю немає. Лікарі проводять всі необхідні обстеження.

Концерти група скасовувати не планує, а сама співачка сподівається незабаром повернутися на сцену.

Про свою госпіталізацію співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Однак зараз запис її звернення не доступний, оскільки був видалений.

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До речі, Лоліта Мілявська була госпіталізована під час свого концерту в могильовському Льодовому палаці.

Фото: d_arbenina_official/instagram

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