Російський політик і журналіст Ксенія Собчак приїхала до Києва.

Ксенія Собчак приїхала 16 січня в Київ у гості до своєї подруги Анни Мартиненко.

Журналіст погуляла центром столиці, сходила у Літературно-меморіальний музей М. Булгакова на Андріївському узвозі, до Софії Київської, оцінила пейзажі України, а також поскаржилася на нечищені дороги.

Ксенія Собчак зупинилася у столичному готелі.

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Сходила у музей, церкву і поскаржилася на дороги: Ксенія Собчак у Києві / 11 фотографий

Нагадаємо, Ксенія Собчак їздила через Україну в окупований Крим для участі у бізнес-тренінгу.