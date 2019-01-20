Українська співачка Даша Астаф’єва поділилась відвертим фото, на якому з’явилась у прозорій кофтинці.
Знімком співачка поділилась в Instagram.
На фото Астаф’єва позує у прозорій кофтинці, з-під якої видно пишний бюст. Крім цього співачка одягнена у напівпрозору спідницю.
– Часто геніальне у простому, – написала співачка.
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До слова, раніше співачка вже публікувала фото, на якому показувала оголені груди та сідниці.
Фото: Даша Астаф’єва/Instagram
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