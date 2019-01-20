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Астаф’єва знову показала груди

Українська співачка Даша Астаф’єва поділилась відвертим фото, на якому з’явилась у прозорій кофтинці.

Астаф’єва знову показала груди

Знімком співачка поділилась в Instagram.

На фото Астаф’єва позує у прозорій кофтинці, з-під якої видно пишний бюст. Крім цього співачка одягнена у напівпрозору спідницю.

– Часто геніальне у простому, – написала співачка.

Читайте: Астаф’єва з бойфрендом ніжиться у джакузі серед снігу

До слова, раніше співачка вже публікувала фото, на якому показувала оголені груди та сідниці.

Фото: Даша Астаф’єва/Instagram

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