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Каменських показала гаряче фото в купальнику

Настя Каменських поділилася фото, де засмагає на відпочинку у міні-бікіні.

Каменських показала гаряче фото в купальнику

Співачка Настя Каменських насолоджується відпочинком у спекотній Мексиці і ділиться з прихильниками новими фото.

Цього разу зірка зробила фото в купальнику на узбережжі моря.

Центральною фігурою знімка вже звично стала знаменита п’ята точка Каменських.

Читайте: Вагітна чи погладшала? Каменських заінтригувала мережу

Хештег до фото вказує на те, що Камеських продовжує кидати виклик Кардашян:

– Попаякукім – написала співачка.

До слова, нещодавно користувачі розкритикували Каменських за фото у міні-сукні.

Фото: Настя Каменських/Instagram

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