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Ледве прикриває груди: Ратаковскі з’явилася на публіці у відкритому вбранні

Американська топ-модель Емілі Емілі Ратаковскі з’явилася на публіці у сукні-сорочці незвичайного крою, яка ледве прикривало її груди.

Ледве прикриває груди: Ратаковскі з’явилася на публіці у відкритому вбранні

Знімок моделі у спокусливому вбранні з’явився на її сторінці в Instagram.

Емілі  Ратаковскі для виходу обрала сукню від Jacquemus, яка сильно оголила її груди. Образ модель доповнила золотими сережками та чорною сумочкою.

 

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@jacquemus

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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Раніше Факти ICTV писали, що Ратаковскі повністю оголилася на камеру.

Фото: emrata

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