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Найкращий фільм 2018 року

Кінокартина Зелена книга стала найкращим фільмом 2018 року за версією Гільдії продюсерів Америки.

Найкращий фільм 2018 року

У номінацію Найкращий фільм потрапили десять кіноробіт:

  • Зірка народилася зі співачкою Леді Гагою у головній ролі;
  • Чорна пантера про героїв коміксів;
  • Зелена книга;
  • Чорний клановец;
  • Шалено багаті азіати;
  • Фаворитка;
  • Тихе місце;
  • Рома;
  • Влада;
  • Богемська рапсодія.

Про це сьогодні у Twitter повідомила Гільдії продюсерів Америки.

Раніше фільм Зелена книга був удостоєний кінопремії Золотий глобус у трьох номінаціях. Також кінокартина отримала гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Торонто.

Фільм Зелена книга розповідає про мандрівку джазмена Дона Ширлі і його водія Тоні Липа. Події кінокартини переносять нас у далекий 1962 рік.

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До речі, 7 січня відбулася 76 церемонія вручення кінотелевізійної премії Золотий глобус. Факти ICTV писали про тих, хто отримав нагороду.

Фото: Producers Guild/Twitter

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