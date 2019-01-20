Кінокартина Зелена книга стала найкращим фільмом 2018 року за версією Гільдії продюсерів Америки.

У номінацію Найкращий фільм потрапили десять кіноробіт:

Зірка народилася зі співачкою Леді Гагою у головній ролі;

Чорна пантера про героїв коміксів;

Зелена книга;

Чорний клановец;

Шалено багаті азіати;

Фаворитка;

Тихе місце;

Рома;

Влада;

Богемська рапсодія.

Про це сьогодні у Twitter повідомила Гільдії продюсерів Америки.

Раніше фільм Зелена книга був удостоєний кінопремії Золотий глобус у трьох номінаціях. Також кінокартина отримала гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Торонто.

Фільм Зелена книга розповідає про мандрівку джазмена Дона Ширлі і його водія Тоні Липа. Події кінокартини переносять нас у далекий 1962 рік.

Читайте: Шарліз Терон зустрічається з Бредом Піттом

До речі, 7 січня відбулася 76 церемонія вручення кінотелевізійної премії Золотий глобус. Факти ICTV писали про тих, хто отримав нагороду.

Фото: Producers Guild/Twitter