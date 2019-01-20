Кінокартина Зелена книга стала найкращим фільмом 2018 року за версією Гільдії продюсерів Америки.
У номінацію Найкращий фільм потрапили десять кіноробіт:
- Зірка народилася зі співачкою Леді Гагою у головній ролі;
- Чорна пантера про героїв коміксів;
- Зелена книга;
- Чорний клановец;
- Шалено багаті азіати;
- Фаворитка;
- Тихе місце;
- Рома;
- Влада;
- Богемська рапсодія.
Про це сьогодні у Twitter повідомила Гільдії продюсерів Америки.
Раніше фільм Зелена книга був удостоєний кінопремії Золотий глобус у трьох номінаціях. Також кінокартина отримала гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Торонто.
Фільм Зелена книга розповідає про мандрівку джазмена Дона Ширлі і його водія Тоні Липа. Події кінокартини переносять нас у далекий 1962 рік.
Читайте: Шарліз Терон зустрічається з Бредом Піттом
До речі, 7 січня відбулася 76 церемонія вручення кінотелевізійної премії Золотий глобус. Факти ICTV писали про тих, хто отримав нагороду.
Фото: Producers Guild/Twitter