Шарліз Терон вже більше місяця зустрічається з актором Бредом Піттом.
Про те, що Шарліз Терон і Бред Пітт зустрічаються стало відомо з іноземних джерел. Самі ж актори ніяких офіційних заяв з цього приводу не робили.
При цьому The Sun повідомляє, що це перші серйозні стосунки актора після розставання з Анджеліною Джолі.
Зіркова пара була помічена разом на минулих вихідних. Також відомо, що Шарліз Терон приїжджала у гості до Пітта у його будинок у штаті Луїзіана.
Познайомив Пітта та Шарліз Терон колишній наречений актриси Шон Пенн.
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До речі, у ЗМІ з’явилася інформація, що відома актриса Анджеліна Джолі закрутила новий роман з агентом з нерухомості.
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