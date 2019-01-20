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Шарліз Терон зустрічається з Бредом Піттом

Шарліз Терон вже більше місяця зустрічається з актором Бредом Піттом.

Шарліз Терон зустрічається з Бредом Піттом

Про те, що Шарліз Терон і Бред Пітт зустрічаються стало відомо з іноземних джерел. Самі ж актори ніяких офіційних заяв з цього приводу не робили.

При цьому The Sun повідомляє, що це перші серйозні стосунки актора після розставання з Анджеліною Джолі.

Зіркова пара була помічена разом на минулих вихідних. Також відомо, що Шарліз Терон приїжджала у гості до Пітта у його будинок у штаті Луїзіана.

Познайомив Пітта та Шарліз Терон колишній наречений актриси Шон Пенн.

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До речі, у ЗМІ з’явилася інформація, що відома актриса Анджеліна Джолі закрутила новий роман з агентом з нерухомості.

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