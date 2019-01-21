Американську співачку Аріану Гранде після виходу останнього кліпу на пісню 7 Rings звинуватили у плагіаті і расизмі.

Після виходу нового кліпу Аріани Гранде на пісню 7 Rings, на співачку звалилися відразу кілька звинувачень, повідомляє Fox News.

Виконавиця Princess Nokia заявила, що нова пісня Гранде це плагіат на її композицію Mine. Репер Soulja Boy у Twitter назвав співачку злодійкою.

У свою чергу, репер 2 Chainz звинуватив Гранде у крадіжці візуальних ефектів і тексту з його кліпу на композицію Door Swangin.

Також Аріану звинуватили в расизмі через те, що її виконання і образ – це наслідування “чорної культури”. Навіть сильна засмага співачки піддалася критиці, бо вона стирає межу і робить її схожою на темношкіру дівчину.

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Раніше Факти ICTV писали, що Олега Винника звинуватили у плагіаті. Однак експертиза спростувала всі звинувачення.

Фото: arianagrande