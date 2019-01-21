У Парижі розпочався тиждень високої моди. Сьогодні пройшов показ від Christian Dior. Хто прийшов на захід із зірок і що представив будинок моди – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Тиждень високої моди в Парижі почав диктувати тенденції на весну-літо 2019.
На показ від модного будинку Christian Dior прийшло багато знаменитостей, зокрема актриса Моніка Беллуччі, топ-моделі Карлі Клосс, Олівія Палермо, Кет Грем, Наталія Водянова та інші світові модники.
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Dior почав феєрично – з виступів акробатів, а сам показ пройшов під шатром цирку.
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Назвали захід “показ мрії”. На подіумі з’являлися моделі в шовках, з повітряними рюшами, оригінальними принтами і вишивкою.
Модний будинок показав переважання смугастого декору в легких сукнях, приталені жакети, широкі спідниці і багато в чому повернув майбутній сезон до класики.
У тренді також будуть блискітки і паєтки.
Що стосується кольорів – Dior віддав перевагу ніжному бежевому, теракотовому, кавовому, пісочному, золотому, червоному, зеленому і синьому.
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Нагадаємо, яким був модний показ Armani і Dolce & Gabbana.
Головне фото: Getty Images