PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / Беллуччі і Клосс на показі Dior у Парижі: що буде модно весною 2019/

Беллуччі і Клосс на показі Dior у Парижі: що буде модно весною 2019

У Парижі розпочався тиждень високої моди. Сьогодні пройшов показ від Christian Dior. Хто прийшов на захід із зірок і що представив будинок моди – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

неделя моды в Париже 2019

Тиждень високої моди в Парижі почав диктувати тенденції на весну-літо 2019.

На показ від модного будинку Christian Dior прийшло багато знаменитостей, зокрема актриса Моніка Беллуччі, топ-моделі Карлі Клосс, Олівія Палермо, Кет Грем, Наталія Водянова та інші світові модники.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FASHION TO MAX (@fashiontomax)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FASHION TO MAX (@fashiontomax)

Dior почав феєрично – з виступів акробатів, а сам показ пройшов під шатром цирку.

Читайте: Комбінезони, блейзери, готика: топ-10 модних трендів у 2019 році

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FASHION TO MAX (@fashiontomax)

Назвали захід “показ мрії”. На подіумі з’являлися моделі в шовках, з повітряними рюшами, оригінальними принтами і вишивкою.

Модний будинок показав переважання смугастого декору в легких сукнях, приталені жакети, широкі спідниці і багато в чому повернув майбутній сезон до класики.

У тренді також будуть блискітки і паєтки.

Що стосується кольорів – Dior віддав перевагу ніжному бежевому, теракотовому, кавовому, пісочному, золотому, червоному, зеленому і синьому.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FASHION TO MAX (@fashiontomax)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FASHION TO MAX (@fashiontomax)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FASHION TO MAX (@fashiontomax)

Нагадаємо, яким був модний показ Armani і Dolce & Gabbana.

Головне фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка