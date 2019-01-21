Оголошені номінанти 39 антипремії Золота малина, якою нагороджують за сумнівні досягнення у галузі кінематографу.
Вручення премії Золота малина 2019 відбудеться 23 лютого.
Всі номінанти опубліковані на сайті кінопремії.
У номінації Найгірший актор представлені:
- Джонні Депп за озвучку у мультфільмі Шерлок Гномс;
- Уїлл Феррелл за роль у картині Холмс і Ватсон;
- Джон Траволта за Кодекс Готті;
- Брюс Вілліс за Жадання смерті.
Також у цю категорію потрапив президент США Дональд Трамп за власні документальні зйомки у фільмах Дінеша Ду Сузи Смерть нації: чи можемо ми врятувати Америку вдруге? і Майкла Мура Фаренгейт 11/9. Він уже отримував Золоту малину за роль у фільмі Привиди цього не роблять (1991).
У категорію Найгірша актриса потрапили:
- Дженніфер Гарнер (Багрова м’ята);
- Ембер Херд (Лондонські поля);
- Мелісса МакКарті (Іграшки для дорослих);
- Хелен Міррен (Вінчестер);
- Аманда Сейфрід (Клакер).
У номінації Найгірша актриса другого плану значиться і перша леді США Меланія Трамп. Компанію їй склали радник президента Келліенн Конвея і актриси Марсія Гей Харден, Келлі Престон, Джаз Сінклер.
Найгірший актор другого плану:
- Джастіс Сміт (Мир Юрського періоду 2);
- Джеймі Фокс (Робін Гуд: Початок);
- Джон Сі Райлі (Холмс і Ватсон);
- Джоел МакХейл (Іграшки для дорослих);
- Лудакріс (Пси під прикриттям).
У категорії Найгірший фільм представлені:
- Кодекс Готті;
- Іграшки для дорослих;
- Холмс і Ватсон;
- Робін Гуд: Початок;
- Вінчестер.
Номінація Найгірший режисер:
- Ітан Коен за фільм Холмс і Ватсон;
- Кевін Конноллі Кодекс Готті;
- Брайан Хенсон Іграшки для дорослих;
- брати Спіріг Вінчестер.
У списку найгірших сценаріїв – Вінчестер. Будинок, який побудували примари, Іграшки для дорослих, Кодекс Готті, Пятьедесят відтінків свободи, Смерть нації.
Найгіршими ремейками (сіквелами, підробками) значаться Жага смерті, Мег: Монстр глибини (підробка під Щелепи), Робін Гуд: Початок, Смерть нації (ремейк Америка Хілларі: Таємна історія Демократичної партії 2), Холмс і Ватсон.
Найгірший екранний дует:
- Джонні Депп і його швидко гаснуча кар’єра – Шерлок Гномс;
- Дональд Трамп і його нескінченна дріб’язковість – Смерть нації і Фаренгейт 11/9;
- Келлі Престон і Джон Траволта Кодекс Готті;
- Будь-яке поєднання ляльок і акторів (особливо ужуктоватих сценах сексу) – Іграшки для дорослих;
- Уілл Феррел і Джон Сі Райлі (псують двох улюблених героїв літератури) – Холмс і Ватсон.
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До речі, організатори Оскара 2019 хочуть залучити до участі в церемонії акторів з Месників Marvel.
Фото: razzies.com