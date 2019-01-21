Оголошені номінанти 39 антипремії Золота малина, якою нагороджують за сумнівні досягнення у галузі кінематографу.

Вручення премії Золота малина 2019 відбудеться 23 лютого.

Всі номінанти опубліковані на сайті кінопремії.

У номінації Найгірший актор представлені:

Джонні Депп за озвучку у мультфільмі Шерлок Гномс;

Уїлл Феррелл за роль у картині Холмс і Ватсон;

Джон Траволта за Кодекс Готті;

Брюс Вілліс за Жадання смерті.

Також у цю категорію потрапив президент США Дональд Трамп за власні документальні зйомки у фільмах Дінеша Ду Сузи Смерть нації: чи можемо ми врятувати Америку вдруге? і Майкла Мура Фаренгейт 11/9. Він уже отримував Золоту малину за роль у фільмі Привиди цього не роблять (1991).

У категорію Найгірша актриса потрапили:

Дженніфер Гарнер (Багрова м’ята);

Ембер Херд (Лондонські поля);

Мелісса МакКарті (Іграшки для дорослих);

Хелен Міррен (Вінчестер);

Аманда Сейфрід (Клакер).

У номінації Найгірша актриса другого плану значиться і перша леді США Меланія Трамп. Компанію їй склали радник президента Келліенн Конвея і актриси Марсія Гей Харден, Келлі Престон, Джаз Сінклер.

Найгірший актор другого плану:

Джастіс Сміт (Мир Юрського періоду 2);

Джеймі Фокс (Робін Гуд: Початок);

Джон Сі Райлі (Холмс і Ватсон);

Джоел МакХейл (Іграшки для дорослих);

Лудакріс (Пси під прикриттям).

У категорії Найгірший фільм представлені:

Кодекс Готті;

Іграшки для дорослих;

Холмс і Ватсон;

Робін Гуд: Початок;

Вінчестер.

Номінація Найгірший режисер:

Ітан Коен за фільм Холмс і Ватсон;

Кевін Конноллі Кодекс Готті;

Брайан Хенсон Іграшки для дорослих;

брати Спіріг Вінчестер.

У списку найгірших сценаріїв – Вінчестер. Будинок, який побудували примари, Іграшки для дорослих, Кодекс Готті, Пятьедесят відтінків свободи, Смерть нації.

Найгіршими ремейками (сіквелами, підробками) значаться Жага смерті, Мег: Монстр глибини (підробка під Щелепи), Робін Гуд: Початок, Смерть нації (ремейк Америка Хілларі: Таємна історія Демократичної партії 2), Холмс і Ватсон.

Найгірший екранний дует:

Джонні Депп і його швидко гаснуча кар’єра – Шерлок Гномс;

Дональд Трамп і його нескінченна дріб’язковість – Смерть нації і Фаренгейт 11/9;

Келлі Престон і Джон Траволта Кодекс Готті;

Будь-яке поєднання ляльок і акторів (особливо ужуктоватих сценах сексу) – Іграшки для дорослих;

Уілл Феррел і Джон Сі Райлі (псують двох улюблених героїв літератури) – Холмс і Ватсон.

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До речі, організатори Оскара 2019 хочуть залучити до участі в церемонії акторів з Месників Marvel.

Фото: razzies.com