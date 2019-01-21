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Брюс Вілліс, Джонні Депп і Дональд Трамп: номінанти премії Золота малина

Оголошені номінанти 39 антипремії Золота малина, якою нагороджують за сумнівні досягнення у галузі кінематографу.

Брюс Вілліс, Джонні Депп і Дональд Трамп: номінанти премії Золота малина

Вручення премії Золота малина 2019 відбудеться 23 лютого.

Всі номінанти опубліковані на сайті кінопремії.

У номінації Найгірший актор представлені:

  • Джонні Депп за озвучку у мультфільмі Шерлок Гномс;
  • Уїлл Феррелл за роль у картині Холмс і Ватсон;
  • Джон Траволта за Кодекс Готті;
  • Брюс Вілліс за Жадання смерті.

Також у цю категорію потрапив президент США Дональд Трамп за власні документальні зйомки у фільмах Дінеша Ду Сузи Смерть нації: чи можемо ми врятувати Америку вдруге? і Майкла Мура Фаренгейт 11/9. Він уже отримував Золоту малину за роль у фільмі Привиди цього не роблять (1991).

У категорію Найгірша актриса потрапили:

  • Дженніфер Гарнер (Багрова м’ята);
  • Ембер Херд (Лондонські поля);
  • Мелісса МакКарті (Іграшки для дорослих);
  • Хелен Міррен (Вінчестер);
  • Аманда Сейфрід (Клакер).

У номінації Найгірша актриса другого плану значиться і перша леді США Меланія Трамп. Компанію їй склали радник президента Келліенн Конвея і актриси Марсія Гей Харден, Келлі Престон, Джаз Сінклер.

Найгірший актор другого плану:

  • Джастіс Сміт (Мир Юрського періоду 2);
  • Джеймі Фокс (Робін Гуд: Початок);
  • Джон Сі Райлі (Холмс і Ватсон);
  • Джоел МакХейл (Іграшки для дорослих);
  • Лудакріс (Пси під прикриттям).

У категорії Найгірший фільм представлені:

  • Кодекс Готті;
  • Іграшки для дорослих;
  • Холмс і Ватсон;
  • Робін Гуд: Початок;
  • Вінчестер.

Номінація Найгірший режисер:

  • Ітан Коен за фільм Холмс і Ватсон;
  • Кевін Конноллі Кодекс Готті;
  • Брайан Хенсон Іграшки для дорослих;
  • брати Спіріг Вінчестер.

У списку найгірших сценаріїв – Вінчестер. Будинок, який побудували примари, Іграшки для дорослих, Кодекс Готті, Пятьедесят відтінків свободи, Смерть нації.

Найгіршими ремейками (сіквелами, підробками) значаться Жага смерті, Мег: Монстр глибини (підробка під Щелепи), Робін Гуд: Початок, Смерть нації (ремейк Америка Хілларі: Таємна історія Демократичної партії 2), Холмс і Ватсон.

Найгірший екранний дует:

  • Джонні Депп і його швидко гаснуча кар’єра – Шерлок Гномс;
  • Дональд Трамп і його нескінченна дріб’язковість – Смерть нації і Фаренгейт 11/9;
  • Келлі Престон і Джон Траволта Кодекс Готті;
  • Будь-яке поєднання ляльок і акторів (особливо ужуктоватих сценах сексу) – Іграшки для дорослих;
  • Уілл Феррел і Джон Сі Райлі (псують двох улюблених героїв літератури) – Холмс і Ватсон.

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До речі, організатори Оскара 2019 хочуть залучити до участі в церемонії акторів з Месників Marvel.

Фото: razzies.com

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