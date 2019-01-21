В Угорщині помер продюсер Рембо і Термінатора Ендрю Вайна.
Відомий продюсер Ендрю Вайна помер у Будапешті на 74 році життя після тривалої хвороби.
Про це повідомляє Hungary Today.
Продюсер був співзасновником студії Carolco Pictures, яка спеціалізувалась на виробництві блокбастерів.
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До найвідоміших робіт Ендрю Вайна належать перші три частини Рембо, Червона спека, Згадати все, Міцний горішок 3: Відплата, Суддя Дредд, а також кілька частин Термінатора.
З 2011 року за призначенням угорського уряду був урядовим комісаром, відповідальним за стратегію збереження і розвитку угорського кінематографу.
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Фото: Andrew G. Vajna/Facebook
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