В Угорщині помер продюсер Рембо і Термінатора Ендрю Вайна.

Відомий продюсер Ендрю Вайна помер у Будапешті на 74 році життя після тривалої хвороби.

Про це повідомляє Hungary Today.

Продюсер був співзасновником студії Carolco Pictures, яка спеціалізувалась на виробництві блокбастерів.

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До найвідоміших робіт Ендрю Вайна належать перші три частини Рембо, Червона спека, Згадати все, Міцний горішок 3: Відплата, Суддя Дредд, а також кілька частин Термінатора.

З 2011 року за призначенням угорського уряду був урядовим комісаром, відповідальним за стратегію збереження і розвитку угорського кінематографу.

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Фото: Andrew G. Vajna/Facebook