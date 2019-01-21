Українки здавна хизувалися своєю красою і наші представниці шоу-бізнесу не виключення. Факти ICTV зібрали найсексуальніші фото співачок та телеведучих з пляжів.
Не дивлячись на те, що на вулиці зима представниці українського шоу-бізнесу можуть зробити спекотно.
Настя Каменських уже встигла написати пісню Попа, як у Кім та присвятила її видатним формам Кім Кардашян. Оля Полякова навіть оприлюднила знімок, позуючи абсолютно оголено.
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Анна Сєдакова, у свою чергу, тролить хейтерів, викладаючи в Instagram фото п’ятої точки.
Факти ICTV пропонують переглянути та проголосувати за найапетитніші сідниці українського шоу-бізнесу.
Раніше Факти ICTV писали, що Даша Астаф’єва поділилась відвертим фото, на якому з’явилась у прозорій кофтинці.
Фото: annasedokova, kamenskux, nadyadorofeeva, babaslavka, da_astafieva, maruvofficial, mishvirmish, lesia_nikituk, tayanna_reshetnyak, polyakovamusic