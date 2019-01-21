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У Полякової чи Каменських? Найапетитніші сідниці українського шоубізу (ГОЛОСУВАННЯ)

Українки здавна хизувалися своєю красою і наші представниці шоу-бізнесу не виключення. Факти ICTV зібрали найсексуальніші фото співачок та телеведучих з пляжів.

У Полякової чи Каменських? Найапетитніші сідниці українського шоубізу (ГОЛОСУВАННЯ)

Не дивлячись на те, що на вулиці зима представниці українського шоу-бізнесу можуть зробити спекотно.

Настя Каменських уже встигла написати пісню Попа, як у Кім та присвятила її видатним формам Кім Кардашян. Оля Полякова навіть оприлюднила знімок, позуючи абсолютно оголено.

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Анна Сєдакова, у свою чергу, тролить хейтерів, викладаючи в Instagram фото п’ятої точки.

Факти ICTV пропонують переглянути та проголосувати за найапетитніші сідниці українського шоу-бізнесу.

Раніше Факти ICTV писали, що  Даша Астаф’єва поділилась відвертим фото, на якому з’явилась у прозорій кофтинці.

Фото: annasedokovakamenskuxnadyadorofeevababaslavkada_astafievamaruvofficialmishvirmishlesia_nikituktayanna_reshetnyakpolyakovamusic

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