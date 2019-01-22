KHAYAT боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співака.

Співак KHAYAT став учасником нацвідбору на Євробачення 2019.

Однак артист ще не представив композицію, з якої буде боротися за квиток до Ізраїлю.

Біографія

21-річний Адо (Андрій) Хаят родом з міста Знам’янка Кіровоградської області. Музикою хлопець почав займатися в 6 років, граючи на акордеоні. У 15 років він уже почав складати власну музику і займатися вокалом.

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За освітою KHAYAT перекладач з арабської мови.

У співака незвичайний музичний стиль – поєднання народних мотивів з сучасним саундом.

Він уже встиг випустити влітку авторський трек DEVOCHKA, а в жовтні на нього вийшов кліп.

Наступна пісня KHAYAT Ясно вийшла вже під лейблом Івана Дорна Masterskaya.

Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Квінта зі свою командою провів жеребкування, під час якого визначився порядок виступів учасників національного відбору на Євробачення-2019.

Фото: ado.khayat