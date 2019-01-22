У Парижі затримали відомого американського виконавця і актора Кріса Брауна у справі про зґвалтування.

Кріс Браун приїхав на тиждень високої моди у Парижі.

Він зупинився у готелі Le Mandarin Oriental, де його і затримала поліція після того, як 24-річна дівчина написала заяву на Кріса Брауна і двох чоловіків (друга Кріса і його охоронця), звинувативши в зґвалтуванні, повідомляють Associated Press.

Кріс Браун підозрюється в зґвалтуванні за обтяжуючих обставинах і правопорушення, пов’язані з наркотиками.

Суд має два дні, щоб вирішити, чи відпустять співака або пред’являть йому обвинувачення.

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До слова, Кріс Браун випустив свій перший альбом ще у 2005 році і після цього стабільно тримається серед популярних виконавців.

Він співає і танцює з багатьма зірками, а також знімається в американському кіно.

Нагадаємо, у 2016 році Кріс Браун був заарештований в Лос-Анджелесі за підозрою у використанні вогнепальної зброї.