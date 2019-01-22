MARUV боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співачки.

MARUV стала новим учасником національного відбору на Євробачення 2019.

З якою піснею дівчина буде виступати на конкурсі, поки невідомо.

Про те, що MARUV буде учасницею нацвідбору, стало відомо після того, як TAYANNA відмовилася від Євробачення.

Біографія MARUV

MARUV – музичний проект Анни Корсун. Дівчина народилася в Павлограді 15 лютого 1992 року.

У 2014 році закінчила факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту. Одночасно навчалася вокалу.

У 2013 році Анна Корсун зібрала гурт The Pringlez. Гурт виконував кавер-версії відомих хітів, які “розбавляв” своєю творчістю у стилі поп-рок.

На початку 2017 року Анна Корсун вирішила, що колективу потрібно переїхати до Києва, змінити назву, репертуар і музичний напрямок.

Анна Корсун була учасницею X-Фактор 8. До цього брала участь у відборі на Євробачення 2016 і конкурсі Нова хвиля 2015.

7 травня вийшов альбом Stories. 27 вересня відбулася прем’єра, а 2 жовтня вийшов кліп пісні Spini (MARUV & BOOSIN).

27 листопада 2017 року від імені проекту MARUV & BOOSIN відбулася прем’єра пісні Drunk Groove.

Композиція стала головним танцювальним хітом на премії M1 Music Awards 2018.