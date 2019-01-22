Руслан Квінта зі свою командою провів жеребкування, під час якого визначився порядок виступів учасників національного відбору на Євробачення-2019.
Жеребкування на порядок виступів проводив продюсер національного відбору на Євробачення 2019 Руслан Квінта.
Порядок виступу учасників на національному відборі:
9 лютого
- The Hypnotunez
- LETAY
- VERA KEKELIA
- ЦеШо
- YUKO
- MARUV
- Brunettes Shoot Blondes
- BAHROMA
16 лютого
- Ivan NAVI
- ANNA MARIA
- KAZKA
- КiRA MAZUR
- LAUD
- KHAYAT
- Braii
- Freedom jazz
Читайте: Перші ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна
Нагадаємо, TAYANNA вирішила відмовитися від участі у нацвідборі на Євробачення 2019 та пояснила причину.
Фото: eurovision.ua
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+