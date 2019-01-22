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Нацвідбір на Євробачення 2019: порядок виступу учасників

Руслан Квінта зі свою командою провів жеребкування, під час якого визначився порядок виступів  учасників національного відбору на Євробачення-2019.

Нацвідбір на Євробачення 2019: порядок виступу учасників

Жеребкування на порядок виступів проводив продюсер національного відбору на Євробачення 2019 Руслан Квінта.

Порядок виступу учасників на національному відборі:

9 лютого

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. MARUV
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

16 лютого

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. КiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom jazz

Читайте: Перші ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна

Нагадаємо,  TAYANNA вирішила відмовитися від участі у нацвідборі на Євробачення 2019 та пояснила причину.

Фото: eurovision.ua

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Жодного конфлікту немає. Квінта про відмову TAYANNA від Євробачення
MARUV – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Ні. Досить. TAYANNA відмовилася від Євробачення 2019
ЦеШо – учасник національного відбору на Євробачення 2019
YUKO – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Ivan NAVI – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Перші ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна
LETAY – учасник національного відбору на Євробачення 2019
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