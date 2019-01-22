TAYANNA вирішила відмовитися від участі у нацвідборі на Євробачення 2019 та пояснила причину.

TAYANNA, учасниця національного відбору на Євробачення 2019, знімається з конкурсу. Про це вона повідомила у Facebook.

Співачка пояснила своє рішення тим, що хоче більше зосередитися на запису нового альбому та підготовці сольного концерту.

За її словами, є артисти, які не потрапили на нацвідбір на Євробачення, але “яким квиток до Ізраїлю потрібніше”.

TAYANNA подякувала своїм шанувальникам та команді, завдяки роботі якої вона “змогла досягнули цієї амбітної мети”.

– Але я кажу Ні. Досить.

Нагадаємо, названі усі учасники нацвідбору на Євробачення 2019.