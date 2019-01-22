PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Ні. Досить. TAYANNA відмовилася від Євробачення 2019/

Ні. Досить. TAYANNA відмовилася від Євробачення 2019

TAYANNA вирішила відмовитися від участі у нацвідборі на Євробачення 2019 та пояснила причину.

Ні. Досить. TAYANNA відмовилася від Євробачення 2019

TAYANNA, учасниця національного відбору на Євробачення 2019, знімається з конкурсу. Про це вона повідомила  у Facebook.

Співачка пояснила своє рішення тим, що хоче більше зосередитися на запису нового альбому та підготовці сольного концерту.

За її словами, є артисти, які не потрапили на нацвідбір на Євробачення, але “яким квиток до Ізраїлю потрібніше”.

Читайте: ЦеШо – учасник національного відбору на Євробачення 2019 YUKO – учасник національного відбору на Євробачення 2019 Ivan NAVI – учасник національного відбору на Євробачення 2019

TAYANNA подякувала своїм шанувальникам та команді, завдяки роботі якої вона “змогла досягнули цієї амбітної мети”.

– Але я кажу Ні. Досить.

Нагадаємо, названі усі учасники нацвідбору на Євробачення 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЦеШо – учасник національного відбору на Євробачення 2019
YUKO – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Ivan NAVI – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Перші ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна
LETAY – учасник національного відбору на Євробачення 2019
KAZKA – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Freedom jazz – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Braii – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка