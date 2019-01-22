Відомий актор Крістіан Бейл заявив, що більше не буде сильно худнути або набирати вагу заради ролей в кіно.

Відомий актор Крістіан Бейл заявив, що більше не збирається піддавати свій організм експериментам з вагою заради того, щоб отримати певну роль в кіно, передає The Times.

Бейл відомий тим, що різко скидав і набирав вагу для окремих ролей в кіно. Однак більше він не хоче цим займатися.

– Я більше не можу продовжувати в такому дусі. Правда, не можу. Моя смерть дивиться мені прямо в обличчя, – сказав актор.

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Він додав, що його дружині дуже важко спостерігати за постійними змінами його зовнішності.

Одним з найвідоміших експериментів з вагою Крістіана Бейла є його роль у фільмі Машиніст, заради якої він схуд до 55 кг. Але вже через рік для ролі Бетмена актор набрав 27 кг.

До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що актор Бред Пітт більше місяця зустрічається з актрисою Шарліз Терон.