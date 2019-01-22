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Синці та садна: Лобода показала фото після концерту в Москві

Співачка Світлана Лобода показала руки і ноги в синцях після сольного концерту в Москві.

Синці та садна: Лобода показала фото після концерту в Москві

Фото з’явилося на сторінці Лободи в Instagtam.

Співачка зазначила, що такі травми вона отримала після 3 концертів уу столиці РФ Москві.

Читайте: У Полякової чи Каменських? Найапетитніші сідниці українського шоубізу (ГОЛОСУВАННЯ)

– Прокинулася, подивилася на себе в дзеркало. Ось і закінчився наш триденний марафон, – заявила Лобода.

Раніше Факти ICTV писали, що  Даша Астаф’єва поділилась відвертим фото, на якому з’явилась у прозорій кофтинці.

Фото: lobodaofficial

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