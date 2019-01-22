На Тижні високої моди в Парижі модний будинок Chanel продемонстрував головні тренди сезону весна-літо 2019 з класичними елементами.

Моделі на показі Chanel пройшлися в сукнях з корсетами низької посадки і класичних костюмах модного будинку.

Образи моделей – це посилання до різних королівських династій, але з сучасними елементами: брошки, високі зачіски, широкі спідниці і корсети, а також безліч пір’я та іншого декору.

Відносно кольорів, то тут Chanel не відмовлялися від своїх традицій: пастельні відтінки зеленого, рожевого, жовтого, бузкового та поєднання чорного і білого.

Цікаво, що на показі Chanel модель вийшла у весільному купальнику, замість сукні.

Шоу проходило у Великому палаці в Парижі, а стилістика показу була позначена, як Villa Chanel.

Подив у глядачів викликав фінал показу. Вперше з 1983 року закривати шоу не вийшов Карл Лагерфельд. Замість нього на уклін вийшла студійний директор Chanel Віржіні Віар.

Серед гостей можна було побачити Крістен Стюарт, Маріон Котійяр, Фаррелла Вільямса.

Нагадаємо, яким був модний показ Armani і Dolce & Gabbana.

Фото: Getty Images, fashiontomax