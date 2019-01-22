Музичний продюсер Руслан Квінта прокоментував рішення TAYANNA про відмову від участі у нацвідборі на Євробачення 2019.

Руслан Квінта зазначив, що менеджмент TAYANNA повинен був раніше повідомити про відмову від участі в нацвідборі на Євробачення 2019, а не за ніч до жеребкування.

– Відразу хочу спростувати будь-які домисли: ніякого конфлікту немає і ніколи не було. Ми два роки прекрасно співпрацювали, – повідомив продюсер.

Читайте: Нацвідбір на Євробачення 2019: порядок виступу учасників

Рішення співачки стало несподіваним для всіх.

– Шкода, що я не почув особисто від TAYANNA про її рішення. Я чекав дзвінка, але це її право, як повідомити про вихід. Я не можу і не буду змушувати її брати участь у нацвідборі, – говорить Руслан Квінта.

Новою учасницею нацвідбору на Євробачення 2019 стала співачка MARUV.

До слова, ведучою включень з бекстейджу нацвідбору буде телеведуча Надія Матвєєва.

Фото: Руслан Квінта/Instagram