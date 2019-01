У Лос-Анджелесі оголошені номінанти на премію Оскар 2019, серед них є фільм Затримання ірландського режисера Вінсента Лемба.

Картина номінована на Найкращий ігровий короткометражний фільм. Стрічку знято на основі реальної історії вбивства 2-річного хлопчика у 1993 році.

Однак мама дитини – Деніс Фергюс – категорично проти фільму і закликає зняти його з номінації на Оскар, тому що вона не давала дозвіл на зйомки стрічки.

Вона також зазначає, що 90 тис. осіб підписали петицію, щоб викреслити фільм з конкурсу, адже він змушує родину загиблого хлопчика переживати історію знову і знову.

