Британка просить зняти з номінації на Оскар 2019 фільм Затримання, який зробили на основі історії вбивства її 2-річного сина, не отримавши її дозвіл.

У Лос-Анджелесі оголошені номінанти на премію Оскар 2019, серед них є фільм Затримання ірландського режисера Вінсента Лемба.

Картина номінована на Найкращий ігровий короткометражний фільм. Стрічку знято на основі реальної історії вбивства 2-річного хлопчика у 1993 році.

Однак мама дитини – Деніс Фергюс – категорично проти фільму і закликає зняти його з номінації на Оскар, тому що вона не давала дозвіл на зйомки стрічки.

Що сталося і як це прокоментував режисер фільму

– Не можу висловити ту огиду, яку я відчуваю від того, що цей так званий фільм був номінований на Оскар, – написала Деніс Фергюс у Twitter.

Вона також зазначає, що 90 тис. осіб підписали петицію, щоб викреслити фільм з конкурсу, адже він змушує родину загиблого хлопчика переживати історію знову і знову.

This is all I want to say at present. pic.twitter.com/GbyshtVoa9 — Denise Fergus (@Denise_fergus) 22 января 2019 г.

Сам режисер не збирається відступати і пояснив свою позицію.

– Я не розраховую на те, що родичам Джеймса сподобається фільм, який гуманізує цих хлопчиків, але я сподіваюся, вони зрозуміють причину, через яку ця стрічка була створена. Зробити їм боляче точно не було моєю метою, – процитував Вінсента Лемба BBC.

За його словами, справжня мета – спробувати зрозуміти, як ці двоє 10-річних хлопців могли здійснити такий жахливий злочин.

Автор пропонує розібратися у причинах, адже щось подібне може знову статися і в майбутньому.

До слова, у вбивстві 2-річного Джеймса Балджера звинуватили двох 10-річних хлопчиків, яких засудили до 8 років.

Нагадаємо, як премію Оскар 2019 можуть врятувати Месники.

Ось, до речі, трейлер фільму Затримання: