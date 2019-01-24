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Стосунки з Каменських і дует з Винником – інтерв’ю ZBSband

Переможці Х-фактора 9 гурт ZBSband в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіли про свої стосунки з Настею Каменських і про творчі плани на майбутнє.

Стосунки з Каменських і дует з Винником – інтерв’ю ZBSband

– Ми і зараз продовжуємо зідзвонюватися з Настею Каменських, спілкуємося, радимося на рахунок творчості, – розповідають хлопці про свою зіркову наставницю.

А ось щодо планів на майбутнє несильно говіркі. Розкрили лише, що незабаром шанувальники побачать перший кліп ZBSband.

Поділилися і мріями:

– Уявляєте, у нас в якийсь момент з’явиться пісня з Олегом Винником. Ми можемо написати пісню, нам здається, що дуже підійде Олегу пісня Сльози забутої дами, ZBSband і Олег Винник.

Про свій перший мільйон, дружбу, кохання і участь в Х-факторі – незабаром на Фактах ICTV.

Читайте: Переможець Х-фактора ZBSband – біо та пісня групи

До речі, Факти ICTV публікували історію успіху Міли Куніс.

Фото: Vladislav Onishchenko

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