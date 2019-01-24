VERA KEKELIA боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співачки.
Співачка VERA KEKELIA стала конкурсанткою нацвідбору на Євробачення 2019.
Вона виступить у першому півфіналі нацвідбору 9 лютого.
Біографія
Кар’єра співачки розпочалась з участі в міжнародному конкурсі Чорноморські ігри в складі гурту Сузір’я, де вона отримала гран-прі.
В 2011 році VERA KEKELIA стала учасницею колективу A.R.M.I.A, з яким вже брала участь у нацвідборі на Євробачення. Через п’ять років співачка залишає гурт і йде зі сцени.
У 2017 році VERA KEKELIA стає учасницею музичного шоу Голос країни і доходить до суперфіналу.
Співачка сама пише пісні і активно розвиває сольну кар’єру. У 2018 році вийшов її перший сольний сингл і кліп на пісню Похожи.
У листопаді минулого року виконавиця випустила пісню Тобі, яку вона записала разом зі своїм чоловіком музикантом Романом Дудою.
Пара представила кліп на пісню з нагоди першої річниці весілля.
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Нагадаємо, названо порядок виступу учасників нацвідбору.
Фото: VERA KEKELIA/Facebook