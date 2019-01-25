У шоу-бізнесі багато зрілих чоловіків, які легко можуть позмагатися з молодими знаменитостями. Хто найсексуальніший з них – голосуйте в матеріалі Фактів ICTV.

Вік чоловікові личить. Дивлячись на багатьох популярних акторів, неможливо повірити, що багато хто з них вже переступили позначку за 40.

Вони вміють підкреслювати свою чарівність і хвацько користуються своєю посмішкою.

Кожен актор має свою родзинку. Наприклад, складно відвести погляд від посмішки Джеймса Франко, погляду Бредлі Купера або мужнього тіла Джерарда Батлера.

Так, приходить ера нових молодих акторів, але класика завжди залишається в моді.

Ми зібрали суб’єктивну 10 найсексуальніших акторів, кому за 40.

Пропонуємо проголосувати за тих, хто вам подобається найбільше.

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