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Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Самые сексуальные мужчины 40+ в Голливуде (ГОЛОСОВАНИЕ)/

Найсексуальніші чоловіки 40+ у Голлівуді (ГОЛОСУВАННЯ)

У шоу-бізнесі багато зрілих чоловіків, які легко можуть позмагатися з молодими знаменитостями. Хто найсексуальніший з них – голосуйте в матеріалі Фактів ICTV.

Самые сексуальные мужчины

Вік чоловікові личить. Дивлячись на багатьох популярних акторів, неможливо повірити, що багато хто з них вже переступили позначку за 40.

Вони вміють підкреслювати свою чарівність і хвацько користуються своєю посмішкою.

Кожен актор має свою родзинку. Наприклад, складно відвести погляд від посмішки Джеймса Франко, погляду Бредлі Купера або мужнього тіла Джерарда Батлера.

Так, приходить ера нових молодих акторів, але класика завжди залишається в моді.

Ми зібрали суб’єктивну 10 найсексуальніших акторів, кому за 40.

Пропонуємо проголосувати за тих, хто вам подобається найбільше.

Читайте: Беррі, Беллуччі, Кідман – топ-13 найсексуальніших зірок 50+

 

Нагадаємо, раніше зірки поділилися архівними фото в рамках нового флешмобу.

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