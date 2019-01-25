Ведучими Євробачення 2019 в Тель-Авіві (Ізраїль) стануть Бар Рафаелі, Ерез Таль, Ассі Азар і Люсі Аюб.
Організатори Євробачення 2019 оголосили імена чотирьох ведучих конкурсу.
Прямі трансляції конкурсу вестимуть супермодель і ведуча Бар Рафаелі (Bar Refaeli), а також продюсер і ведучий Ерез Таль (Erez Tal).
Тим часом у грін-румі з учасниками спілкуватимуться сценарист і шоумен Ассі Азар (Assi Azar), а також телеведуча та блогер Люсі Аюб (Lucy Ayoub).
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До слова, Євробачення 2019 пройде в Expo Tel Aviv 14, 16 і 18 травня. Цьогоріч участь у конкурсі підтвердили 42 країни.