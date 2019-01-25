У рейтингу букмекерів на переможця Євробачення 2019 Україна піднялася на 8 позицію.
Згідно зі ставками на Євробачення-2019 Україна знаходиться на 8 місці.
Україна потрапила до 10 фаворитів конкурсу, хоча спочатку букмекери віддавали лише 16 місце, а потім взагалі 21.
Скоріш за все, така різка зміна позиції могла відбутися після оголошення нової претендентки на квиток до Ізраїлю MARUV, яка нещодавно виявила бажання брати участь у нацвідборі на Євробачення 2019.
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Перше місце букмекери із самого початку пророкують Росії.
Чому РФ займає найвищу позицію у рейтингу Факти ICTV розповідали раніше.
Фото: eurovision
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