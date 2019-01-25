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Вони повернулися: Backstreet Boys випустили новий альбом DNA

Популярний американський гурт Backstreet Boys випустив новий альбом – DNA.

Backstreet Boys

Backstreet Boys опублікували свій альбом DNA на офіційному каналі на YouTube і він вже доступний в Apple Music, Google Play.

– Ми працювали над новою музикою більше двох років, і раді поділитися нею з вами. Це наш улюблений альбом за всю 25-річну історію групи, – заявили музиканти.

Читайте: Heart to Mouth – новий альбом LP

У студійний альбом входить 12 пісень:

01 Don’t Go Breaking My Heart

02 Nobody Else

03 Breathe

04 New Love

05 Passionate

06 Is It Just Me

07 Chances

08 No Place

09 Chateau

10 The Way It Was

11 Just Like You Like It

12 OK

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Everybody… Yeahhh… this happened! Bawk!street Boys takeover in NYC to celebrate our new album DNA! @FallonTonight @jimmyfallon! #BSBDNA #FallonTonight Photos: Andrew Lipovsky/NBC

Публикация от Backstreet Boys (@backstreetboys)

Нагадаємо, раніше Imagine Dragons показали новий альбом.

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