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Богемська рапсодія vs Чорна пантера: лауреати премії Гільдії кіноакторів США

У Лос-Анджелесі пройшла 25-я премія Гільдії кіноакторів США.

Богемська рапсодія vs Чорна пантера: лауреати премії Гільдії кіноакторів США

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів премії Гільдії кіноакторів США.

Статуетку за кращий акторський склад у художньому фільмі отримала картина Чорна пантера. Крім того, ця стрічка отримала премію і за найкращу команду каскадерів.

  • Найкраща жіноча роль – Гленн Клоуз (Дружина)
  • Найкраща чоловіча роль – Рамі Малек (Богемська рапсодія)
  • Найкраща актриса другого плану – Емілі Блант (Тихе місце)
  • Найкращий актор другого плану – Махершала Алі (Зелена книга)

Премію Гільдії кіноакторів США 2019 вручають з 1995 року, а в минулому році головний приз отримав фільм Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі.

Читайте: Оскар 2019: Кіноакадемія оголосила номінантів премії

Раніше Факти ICTV писали, що британська кіноакадемія оприлюднила список номінантів, які змагатимуться за премію BAFTA.

Фото: Getty Images

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