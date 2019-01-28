У Лос-Анджелесі пройшла 25-я премія Гільдії кіноакторів США.

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів премії Гільдії кіноакторів США.

Статуетку за кращий акторський склад у художньому фільмі отримала картина Чорна пантера. Крім того, ця стрічка отримала премію і за найкращу команду каскадерів.

Найкраща жіноча роль – Гленн Клоуз (Дружина)

Найкраща чоловіча роль – Рамі Малек (Богемська рапсодія)

Найкраща актриса другого плану – Емілі Блант (Тихе місце)

Найкращий актор другого плану – Махершала Алі (Зелена книга)

Премію Гільдії кіноакторів США 2019 вручають з 1995 року, а в минулому році головний приз отримав фільм Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі.

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Раніше Факти ICTV писали, що британська кіноакадемія оприлюднила список номінантів, які змагатимуться за премію BAFTA.

Фото: Getty Images