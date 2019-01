У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів премії Гільдії кіноакторів США.

Статуетку за кращий акторський склад у художньому фільмі отримала картина Чорна пантера. Крім того, ця стрічка отримала премію і за найкращу команду каскадерів.

BLACK PANTHER DOES IT! They take home the Actor®#sagawards pic.twitter.com/zZncxS8M6d

— SAG Awards (@SAGawards) 28 января 2019 г.