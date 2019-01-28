У Лос-Анджелесі пройшла 25-я премія Гільдії кіноакторів США.
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів премії Гільдії кіноакторів США.
Статуетку за кращий акторський склад у художньому фільмі отримала картина Чорна пантера. Крім того, ця стрічка отримала премію і за найкращу команду каскадерів.
BLACK PANTHER DOES IT! They take home the Actor®#sagawards pic.twitter.com/zZncxS8M6d
— SAG Awards (@SAGawards) 28 января 2019 г.
- Найкраща жіноча роль – Гленн Клоуз (Дружина)
- Найкраща чоловіча роль – Рамі Малек (Богемська рапсодія)
- Найкраща актриса другого плану – Емілі Блант (Тихе місце)
- Найкращий актор другого плану – Махершала Алі (Зелена книга)
Премію Гільдії кіноакторів США 2019 вручають з 1995 року, а в минулому році головний приз отримав фільм Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі.
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Раніше Факти ICTV писали, що британська кіноакадемія оприлюднила список номінантів, які змагатимуться за премію BAFTA.
Фото: Getty Images